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«Красный» уровень погодной опасности введен в нескольких городах Италии

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В 11 крупных городах Италии введен «красный» (высший) уровень погодной угрозы из-за жары. Это означает опасность не только для населения, входящего в группы риска, но и для «здоровых, активных людей».

Предупреждение действует в Риме, Флоренции, Болонье, Триесте, Перудже и других городах. Температура в них почти достигла 40 градусов.

Пока аномальная жара в основном наблюдается на севере страны и в центральных районах, но уже 13 августа она дойдет и до юга, в частности, Палермо.

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