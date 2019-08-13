11 человек погибли в результате крупного ДТП в Боливии

По меньшей мере 11 человек погибли в результате аварии с участием автобуса и грузовика на юго-западе Боливии, сообщила в понедельник, 2 августа, газета El Deber.

Инцидент произошел утром в понедельник на автотрассе Оруро–Потоси. По предварительным данным, между двумя транспортными средствами произошло лобовое столкновение.

Как отмечает ТАСС, в результате произошедшего травмы получили не менее двух человек, они были госпитализированы. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

10 августа в городе Мoрoгoрo на востоке Танзании перевернулся бензовоз. В результате возгорания разбившегося топлива погибли 75 человек, еще 39 остаются в больнице.