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СМИ сообщили о проверке полицией Швеции письма с белым порошком

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Nick Potts
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Два человека в пригороде Стокгольма получили письмо с подозрительным белым порошком, полиция занимается его проверкой, сообщил телеканал SVT.

Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники Службы спасения отметили, что один из пострадавших сообщил о недомогании. На данный момент район вокруг их дома оцеплен. Кроме того, пострадавшим предстоит пройти санитарную обработку.

Также отмечается, что состав порошка неизвестен, он будет отправлен в Национальный центр судебной экспертизы (NFC) для анализа. На месте работает группа химзащиты. Однако пока нет оснований для того, чтобы говорить о наличии угрозы.

В мае власти американского штата Коннектикут предъявили жителю города Нью-Хейвен Гэри Гравелу обвинение в отправке писем с угрозами и белым порошком президенту США Дональду Трампу.

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