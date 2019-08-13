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Трюдо посоветовал Китаю быть «очень осторожным» с протестами в Гонконге

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Фото: REUTERS/Patrick Doyle
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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо порекомендовал китайским властям «очень осторожно» решать ситуацию с протестами в Гонконге. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами, сообщает телеканал Global News в понедельник, 12 августа.

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«Мы крайне обеспокоены ситуацией в Гонконге. Мы видим необходимость деэскалации напряженности. Мы должны видеть, что местные власти слышат серьезные опасения китайских граждан… Мы призываем к миру, к порядку, к диалогу», — сказал Трюдо.

По его словам, Оттава продолжит следить за развитием событий и будет защищать интересы Канады и канадских граждан в регионе.

12 августа из-за проникновения протестующих в аэропорт Гонконга были отменены все рейсы. Посадку разрешили только тем самолетам, которые уже находились в полете.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения парламентом Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

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