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Социальные объекты Якутии подключат к интернету

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На территории Якутии до конца 2021 года подключат к интернету более 1,2 тыс. социальных объектов, сообщили ТАСС в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. В случае отсутствия технической возможности строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), подключение объектов осуществляется по спутниковым каналам связи со скоростью не менее 1 Мбит/с.

Электронный конкурс на организацию доступа к интернету состоялся 18 июля. Общая стоимость государственного контракта составила 1,486 млрд рублей, передает ИА SakhaNews.

По словам замглавы регионального ведомства Евгения Макарова, после подключения объектов Минкомсвязь России обеспечит целевое субсидирование на оплату трафика в 2022-2024 годах.

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