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Минюст подготовил проект приказа о паллиативной помощи осужденным и арестантам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство юстиции подготовило проект приказа об организации паллиативной помощи в уголовно-исполнительной системе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Проект предусматривает оказание паллиативной помощи для нуждающихся осужденных и арестованных в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы.

В случае изменения меры пресечения (в том числе в связи с болезнью) нуждающийся в помощи будет получать соответствующее направление, пояснили в министерстве.

В начале июля Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, которое включает порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных объединений и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья. Документ расширяет понятие паллиативной помощи, включая в него не только медицинские манипуляции, но и социальную помощь семье пациента с неизлечимыми заболеваниями. Кроме того, вводятся принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей, а также респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке.

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