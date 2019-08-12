Метеоритный дождь можно увидеть в Хабаровске

Метеоритный дождь «Персеиды» - популярное и яркое космическое явление - можно будет увидеть в ночном небе Хабаровска. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» астрономы-любители, 12 августа – пик звездопада.

«Если облачность помешает посмотреть Персеиды сегодня, то будет возможность увидеть их еще несколько дней, однако, поток будет уже не таким частым», – говорит астроном-любитель Игорь Крумгольц.

Для лучшей видимости специалисты советуют уехать за город, где световой фон не будет мешать наблюдениям.