Облик солдат на военном памятнике возмутил жителей Амурской области

В поселке Дипкун Тындинского района Амурской области возмущены тем, как выглядит после ремонта памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. На одной из плит появилось изображение с силуэтами солдат, обмундирование которых не соответствует уставу Красной армии тех лет.

В региональной инспекции по охране объектов культурного наследия согласились с этим утверждением. Памятник в Дипкуне не состоит на государственной охране, его содержанием должны заниматься местные власти, передает asn24.ru.

«Обращаемся в администрацию Тындинского района, чтобы исправили возникшее недоразумение», — рассказал депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин.

Качество проведенного ремонта также вызывает вопросы. Во многих местах обновленного памятника уже вздулась краска.