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Полиция заявила о непричастности раскрытого СМИ сотрудника к удару девушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ГУ МВД России по Москве официально опровергло сообщения СМИ, которые якобы установили личность сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве, ударившего в живот девушку в ходе митинга в Москве 10 августа.

Ранее 12 августа Telegram-канал Baza сообщил, что активистку Дарью Сосновскую в живот ударил сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. Отмечается, что данные ресурсу передали сослуживцы Цыплакова.

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В акции на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие 20 тыс. человек

«Информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

При этом полиция возбудила проверку о применении физической силы к Сосновской, которую задержали за нарушение общественного порядка 10 августа после согласованного митинга во время несанкционированной акции.

В свою очередь, девушка написала заявление в Следственный комитет на полицейского, ударившего ее. Видеозапись самого инцидента опубликована очевидцами в Сети. В заявлении она указала, что врачи зафиксировали у нее ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Девушка попросила следователей проверить, есть ли в действиях полицейского «признаки превышения должностных полномочий».

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

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