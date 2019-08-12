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МИД России выразил соболезнования в связи трагедией в Танзании

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Фото: REUTERS/Emmanuel Herman
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Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи большим количеством жертв и пострадавших в результате взрыва бензовоза в Танзании.

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 12 августа.

10 августа в городе Мoрoгoрo на востоке республики перевернулся бензовоз. Местные жители собрались у машины, чтобы собрать разлившееся топливо. Однако в какой-то момент произошел взрыв. По предварительным данным, причиной послужило то, что один из присутствующих закурил сигарету возле бензовоза. По последним данным, в результате ЧП погибли 75 человек, еще 39 остаются в больнице. Ранее сообщалось о 68 жертвах.

Президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур.

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