Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды

Погода позволит жителям Москвы увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на вторник, 13 августа, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Cиненкoв.

«С вероятностью 90%, ну если только что-то совсем исключительное произойдет, а так москвичи и все желающие смогут увидеть это явление необычное. Так что ситуация складывается самым благоприятным образом», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа в небе над столицей можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений.

Пик метеорного потока можно увидеть с 23:00 до 00:00 мcк.

Созвездие Персеиды состоит из пылевых частиц, движущихся по орбите кометы Свифта-Туттля. Она приближается к Земле раз в 135 лет, но ее хвост можно заметить каждый год.