Авторитетное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. И это на фоне возможных новых санкций США. Давайте разберемся, почему так произошло и к чему это приведет.

России как преемнице СССР не привыкать жить под санкциями. И в 1930-е, и в 1960–1970-е годы Советский Союз развивал свою экономику темпами намного выше среднемировых в условиях изолированности от мировых финансовых инвестиционных потоков и средств. В последние шесть лет экономика РФ находится в состоянии застоя, темпы роста замедлились вдвое.

Позитивные внешние факторы — такие как повышение цен на нефть — экономикой в последнее время не отыгрываются. Можно, конечно, обвинять в этом санкции. Но они в основном носят характер финансовых ограничений, а кредитный рынок не испытывает дефицита в валюте. Банки и их клиенты не опасаются, что не смогут обслуживать валютные обязательства вследствие санкций. В результате мы видим, что доля кредитов банков в других денежных единицах в целом стабильна и составляет в последние шесть лет 21–25%.

Роль России как экспортера капитала на фоне санкций значительно усилилась, ограничительные меры не повлияли на прибыль в ключевых отраслях, формирующих основной доход отечественного госбюджета. Эти сферы по-прежнему способны генерировать значительный положительный и растущий финансовый поток. Это отражается в статистике российского фондового рынка за 2015–2019 годы.

Вместе с тем Россия до сих пор не преодолела кризис. Роста экономики на 1–3% категорически недостаточно для снижения рисков кратко- или среднесрочного спада. С точки зрения внутренних факторов для вывода экономики из застоя необходимы меры монетарного характера. К примеру, решения в области докапитализации банков. Со стороны бюджетного регулирования требуется снижение реальной и номинальной налоговой нагрузки.

Ставки российских евробондов с погашением в 2030–2047 годах ниже аналогичных мексиканских и заметно ниже схожих долгосрочных еврооблигаций Бразилии и Южной Африки. Из указанной группы стран до последнего времени только у Мексики были инвестиционные рейтинги Fitch, Moody’s и S&P. И ЮАР, и Бразилия, и Мексика зависят от ситуации на рынке высокорискованных вложений и динамики цен на товары. В результате решения одного из тройки ведущих рейтинговых агентств мира Россия встала в один ряд с Казахстаном, Мексикой, Болгарией.

После повышения суверенного рейтинга России агентством Fitch ставки наших евробондов снизились, а цены повысились в пределах 0,2%. То есть реакция рынка на повышение рейтинга оказалась сдержанной, что, в принципе, ожидаемо. Решения агентств могут оказать прямое и первостепенное влияние на ставки инструментов долга, рейтинг которых изменился, но это происходит в краткосрочном периоде. Долгосрочное влияние на динамику стоимости оцениваемых агентствами облигаций опосредованно. На этом фоне текущие рейтинги агентств могут существенно отставать от рынка.

В российской истории так было не раз. К примеру, небольшое, до BB-, понижение рейтинга РФ агентством Fitch 17 августа 1998 года не отражало всех рисков дефолта государства, которое признало свою неспособность расплатиться по долгам. После понижения российского суверенного рейтинга в феврале 2009 года до BBB с негативным прогнозом отечественные фондовый и долговой рынки в течение нескольких кварталов продемонстрировали значительное ралли.

У всех трех ведущих рейтинговых агентств есть формальный повод повысить суверенный рейтинг России. Проблема в том, что по неясным причинам эти факторы учитываются для разных стран по-разному. Такая практика вызывает критику со стороны бизнеса и государств, которые оценивают свои финансовые позиции выше, чем агентства, но пока их методология не пересматривалась.

Рост потребкредитования, на которое как на один из факторов возможной рецессии указывал министр экономического развития Максим Орешкин, замедляется. Видимо, эта тенденция отразилась в заявлениях Fitch. Но это замедление делает еще более актуальными риски, связанные с крайне неспешным ростом объемов кредитования корпораций и сравнительно высоким уровнем плохих долгов в банковском секторе. Решение Fitch поддерживает российский кредитный рынок, но решить структурные проблемы, лежащие в основе текущего ослабления динамики кредитования, могут только российские власти в кооперации с бизнесом.

Автор — финансовый консультант

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