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Путин утвердил состав Совета при президенте России по русскому языку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Утвержден состав Совета при президенте России по русскому языку. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, в понедельник, 12 августа, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

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Совет возглавил Владимир Толстой, советник президента по вопросам культуры. Заместителем председателя стал научный руководитель Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Александр Молдован, секретарем — директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.

В состав Совета вошли главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Владимир Алпатов, главный редактор Объединенного гуманитарного издательства Максим Амелин, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова и др.

Также 12 августа распоряжением президента были утверждены направления деятельности, которой будут заниматься межведомственные комиссии Совета. Среди них — проведение государственной политикой в сфере защиты русского языка и его продвижение за рубежом.

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