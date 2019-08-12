Прямой эфир

Полиция начала проверку по факту применения силы при задержании девушки в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская полиция начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки на несанкционированной акции в Москве 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в понедельник, 12 августа.

Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы
В акции на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие 20 тыс. человек

«По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка», — цитирует ТАСС представителя столичного главка МВД.

В полиции добавили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что жительницу Москвы Дарью Сосновскую полицейский ударил в живот при задержании на несанкционированном митинге. Видеозапись инцидента была опубликована очевидцами в интернете.

Ранее в понедельник сообщалось, что девушка написала заявление в Следственный комитет на ударившего ее полицейского.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В связи с этим было перекрыто движение на улице Маросейка, демонстранты собрались в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандировали лозунги. У некоторых в руках были плакаты.

Сотрудники полиции неоднократно призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве из-за несанкционированной акции перекрыли улицу Маросейка
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017