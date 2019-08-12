Porsche представит первый в своей истории электромобиль в сентябре

Мировая премьера первого в истории Porsche электрического автомобиля состоится 4 сентября 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что автомобиль одновременно покажут на трех мероприятиях в Германии, Китае и Канаде. Продажи машины на европейском рынке должны начаться до конца этого года.

Серийную версию Porsche Taycan оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. и аккумуляторной батареей повышенной емкости. На одной зарядке машина сможет проехать до 500 км.

Аккумулятор электромобиля можно будет зарядить на 80% всего за четверть часа при помощи специальных станций экспресс-зарядки. От 0 до 100 км/ч Porsche Taycan сможет разогнаться за 3,5 с.

По некоторым данным, в Европе Porsche Taycan будет стоить $85 тыс.

30 июля сообщалось, что Porsche выпустил купе и кабриолет 911 Carrera нового поколения.