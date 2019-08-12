В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический сектор страны потерял в результате сокращения количества путешественников из России до $60 млн. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «РИА Новости».

«По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до $60 млн, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», — отметил Бахтадзе.

Кроме того, он пообещал вернуть ту динамику роста в сфере туризма, которая была в стране до введения запрета на авиаперелеты между Грузией и Россией.

По данным сервиса Туту.ру, Грузия потеряла третье место в топ-10 самых популярных направлений у самостоятельных туристов из-за подорожания авиаперелетов. По информации билетных сервисов, стоимость авиаперелета возросла на 31–55% после введения запрета на прямое авиасообщение. При этом также рухнул и спрос, несмотря на то что россияне все равно могут долететь в Тбилиси, Батуми и Кутаиси с пересадкой.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».