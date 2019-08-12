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Миллиардер Эпштейн за несколько часов до самоубийства остался без присмотра

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Фото: REUTERS/New York State Division of Criminal Justice Services
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Финансист Джеффри Эпштейн, покончивший с собой в нью-йоркской тюрьме, за несколько часов до смерти остался без присмотра. Как сообщает Washington Post, охранники должны были проверять Эпштейна каждые полчаса, но не делали этого.

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Осведомленный источник сообщил изданию, что накануне смерти Эпштейна его сокамерника перевели в другое помещение по неизвестной причине. Освободившееся место в камере финансиста никто не занял.

11 августа эксперты провели вскрытие, но причину смерти Эпштейна так и не установили. Власти начали несколько расследований в связи с его кончиной. В частности, планируется установить, почему фигурант громкого дела, который уже пытался покончить с собой 23 июля, оказался один в камере без надзора. Как сообщалось 10 августа, обстоятельства смерти финансиста начало расследовать ФБР.

Эпштейна задержали в июне в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в организации проституции, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией. Финансист свою вину не признал, заявляя, что на момент сексуальных контактов не знал, что его партнерши не достигли совершеннолетия.

13 июля сообщалось, что Эпштейну предъявили еще одно обвинение, связанное с попыткой подкупить людей, которые могли выступить в качестве свидетелей по делу об организации детской проституции.

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