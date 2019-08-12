Чемпионка по маунтинбайку Калентьева объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по маунтинбайку Ирина Калентьева объявила о своем решении завершить спортивную карьеру.

«Завершившийся этап Кубка мира в Ленцерхайде был последним в моей карьере, а последней гонкой станет чемпионат мира в Канаде», — сказала она агенству «РИА Новости» в понедельник, 12 августа.

41-летняя Калентьева — самая титулованная российская гонщица в маунтинбайке. Она является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Также она завоевала бронзу в кросс-кантри на Играх в Пекине.

Ранее в июле о планах завершить спортивную карьеру заявил боксер в первом тяжелом весе Денис Лебедев. По словам бойца, он намерен больше внимания уделить своей семье.