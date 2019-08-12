Прямой эфир

Чемпионка по маунтинбайку Калентьева объявила о завершении карьеры

0
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийская чемпионка по маунтинбайку Ирина Калентьева объявила о своем решении завершить спортивную карьеру.

«Завершившийся этап Кубка мира в Ленцерхайде был последним в моей карьере, а последней гонкой станет чемпионат мира в Канаде», — сказала она агенству «РИА Новости» в понедельник, 12 августа.

41-летняя Калентьева — самая титулованная российская гонщица в маунтинбайке. Она является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Также она завоевала бронзу в кросс-кантри на Играх в Пекине.

Ранее в июле о планах завершить спортивную карьеру заявил боксер в первом тяжелом весе Денис Лебедев. По словам бойца, он намерен больше внимания уделить своей семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«У Фолифорова мало шансов на возвращение в профессионалы»
Генеральный менеджер «РусВело» Ренат Хамидулин — об уходе талантливого гонщика и перспективах команды в новом сезоне
Российская велогонщица Забелинская намерена выступать за сборную Узбекистана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017