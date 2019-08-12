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Жительницу Клинцов обвинили в незаконном получении кредитов на 50 млн

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Жительницу Клинцовского района Брянской области обвинили в незаконном получении кредитов на сумму 50 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по региону.

Следователями было установлено, что женщина обратилась в один из крупных банков для получения кредита на ремонт и обустройство офиса. При этом она не сообщила о существующей задолженности в 16 млн рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Банк одобрил ей кредиты на 30 млн и 20 млн рублей, однако женщина их не выплачивала. Долг перед банком вырос почти до 52 млн рублей. Несмотря на судебное решение, она также отказалась от выплаты по первому кредиту.

Возбуждено уголовное дело о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Расследование продолжается.

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