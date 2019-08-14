«Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций»

Черногорская экономика потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году. За последние годы сократился поток российских туристов, посещающих страну, а также уменьшилось количество поступающих из России инвестиций. Об этом «Известиям» заявил депутат Скупщины, лидер «Демократического фронта» Милан Кнежевич. Он также рассказал о планах Подгорицы построить в стране центр НАТО и о продолжении судебного процесса по делу о подготовке госпереворота в 2016 году.

— В мае Высший суд Черногории огласил решение по делу о путче на выборах 16 октября 2016 года. К 15 и 12 годам заключения были заочно приговорены двое россиян, предполагаемых сотрудников военной разведки. Вы и ваш коллега Андрия Мандич были осуждены на пять лет каждый. Уже известно, когда и в каком пенитенциарном учреждении вы будете отбывать тюремный срок?

— Пока нет, поскольку мы по сей день не получили вердикта Высшего суда в письменной форме. Сейчас я свободен. Как только придет оповещение, мы обжалуем приговор в апелляционном суде. Поэтому судебный процесс вовсе не окончен. Кроме того, специальный прокурор Миловой Катнич, который с самого начала ведет дело о подготовке госпереворота, сейчас открывает новую страницу всего процесса.

Ч-3 Милан Кнежевич и Андрия Мандич Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

— Что вы имеете в виду?

— Несколько дней назад было заявлено, что в подготовке переворота якобы принимали участие не только россияне, черногорцы и сербы, но и 10 человек из США, Великобритании и Израиля. Речь идет о бывших сотрудниках спецслужб и политических консультантах. К примеру, обвинения касаются советника Арона Шавива, экс-агента ЦРУ Джозефа Ассада, бывшего сотрудника ФБР Джона Паоло и других лиц. Таким образом, следственная фаза продолжается, а весь процесс превращается в настоящий криминальный роман, в котором раскрываются всё новые и новые заговоры.

— Ради чего Подгорица идет на такие шаги?

— Правящая Демократическая партия социалистов, во главе которой стоит президент Мило Джуканович, сейчас старается найти связь между двумя событиями — попыткой госпереворота в Черногории и обвинениями России во вмешательстве в президентские выборы США. То есть доказать, что двое россиян, которых сторона обвинения называет агентами ГРУ, смогли обработать не только черногорских и сербских граждан, но и сотрудников спецслужб западных стран . Эти «новые доказательства» российского вмешательства могут послужить дополнительным материалом для дальнейшей демонизации Москвы, усиления давления и даже обсуждения новых санкций.

Ч-1 Мило Джуканович общается с избирателями после победы в первом туре президентских выборов в Черногории, 14 апреля 2018 года Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

По всей видимости, новое расследование — заказ отдельных лиц из Соединенных Штатов, которые серьезно озабочены возможностью нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Увы, нынешние черногорские власти согласились выполнять грязную работу в этой игре, а наша страна стала одним из главных опорных пунктов в геополитической борьбе с Россией. Но надо понимать, что Черногория, собственно, и была втянута в НАТО ради выполнения этой роли.

— К разговору о НАТО, парламент Черногории недавно принял закон, который обязал военнослужащих участвовать в защите Североатлантического альянса. Насколько настроение обычных граждан поменялось по отношению к НАТО после присоединения к блоку в 2017 году?

— Членство страны в НАТО до сих пор вызывает ожесточенную полемику. Большинство жителей требуют от правительства более сбалансированную внешнюю политику, когда ни Россия, ни Сербия не будут считаться угрозой для безопасности Черногории.

К сожалению, сейчас ведутся переговоры о строительстве центра НАТО в горном массиве Синяевина. Здесь должны появиться радары и другая военная инфраструктура. Многие политические партии, неправительственные организации, а также религиозные представители уже подписались под петицией против деятельности этого центра. Тем не менее строительство может начаться в этом году, чтобы уже в 2020-м центр запустить.

Ч-2 Депутаты голосуют за вступление Черногории в НАТО, Цетинье, Черногория, 28 апреля 2017 года Фото: Getty Images/Anadolu Agency

По сути, мы станем свидетелями появления небольшой военной базы Североатлантического альянса на территории Черногории, где будут работать зарубежные специалисты государств — стран НАТО. Кроме того, учитывая нынешний курс руководства Черногории, не исключено, что Подгорица в обозримом будущем потребует от союзников размещения в стране иностранных контингентов на ротационной либо постоянной основе.

— Подгорица в 2014 году присоединилась к антироссийским санкциям. Есть ли понимание, какой ущерб ограничительные меры нанесли черногорской экономике?

— Во-первых, результатом недружественной политики стало снижение притока российских туристов и инвестиций. Раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону и многие местные предприниматели сталкиваются с финансовыми проблемами. К настоящему моменту Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций.

— В конце прошлого года в Черногории прошли многотысячные митинги против политики правящего режима. Каким образом сейчас развивается внутриполитическая ситуация в стране?

— Обстановка по-прежнему очень напряженная. «Демократический фронт» вместе с другими оппозиционными парламентскими силами в ближайшее время разработает план конкретных действий, чтобы заставить правящие круги создать условия для проведения честных и демократических выборов. Кроме того, мы требуем прекратить гонение на оппозиционных политиков и разобраться со всеми громкими коррупционными делами, в которых замешаны высокопоставленные чиновники.

Ч-4 Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Сейчас мы рассматриваем два направления, по которым мы готовы пойти, если наши требования не будут услышаны. Во-первых, мы намерены возобновить массовые протесты осенью этого года. Кроме того, оппозиция может принять решение бойкотировать парламентские выборы, которые намечены на сентябрь 2020 года. Оппозиционные партии сейчас имеют 39 мандатов в 81-местном парламенте. Поэтому мы убеждены, что в случае бойкота международное сообщество должно считать выборы нелегитимными.