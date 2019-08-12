Пункты охраны правопорядка строят в Астрахани

В Астрахани появится 20 пунктов охраны правопорядка. Первые здания запустят через неделю.

Конструкции появятся во всех районах Астрахани. Быстровозводимые здания установлены на железобетонном армированном основании и включают всё необходимое для круглогодичной работы. В частности, пункты оборудованы санузлами, системами кондиционирования и бойлерными. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Четыре пункта будут подготовлены к следующей неделе. Они располагаются в Советском районе на улицах Кубанской, Адмирала Нахимова, Николая Островского и Богдана Хмельницкого. Здания будут переданы МВД.