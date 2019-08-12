Прямой эфир

Пункты охраны правопорядка строят в Астрахани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани появится 20 пунктов охраны правопорядка. Первые здания запустят через неделю.

Конструкции появятся во всех районах Астрахани. Быстровозводимые здания установлены на железобетонном армированном основании и включают всё необходимое для круглогодичной работы. В частности, пункты оборудованы санузлами, системами кондиционирования и бойлерными. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Четыре пункта будут подготовлены к следующей неделе. Они располагаются в Советском районе на улицах Кубанской, Адмирала Нахимова, Николая Островского и Богдана Хмельницкого. Здания будут переданы МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструкция очистных сооружений начнется в Астрахани в 2020 году
Новый аэровокзальный комплекс построят в аэропорту Астрахани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017