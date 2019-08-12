В Петербурге к зиме зарезервируют 500 койко-мест для приезжих дворников

Власти Санкт-Петербурга планируют зарезервировать места в гостиницах для дворников из других регионов, которые будут заниматься уборкой городских улиц зимой. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил глава жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев.

«Жилищный комитет принял решение о предоставлении порядка 500 койко-мест в доходных домах для размещения работников дорожных служб комитета по благоустройству (300 человек), а также для размещения 200 дворников и кровельщиков», — цитирует Борщева ТАСС.

По его словам, сейчас штат дворников и кровельщиков недоукомплектован примерно на 20%.

В прошлом году петербуржцы активно жаловались на плохую уборку снега и наледи. При этом в начале февраля городе работали почти 9 тыс. дворников и 1,9 тыс. кровельщиков. 4 февраля сообщалось, что из-за неудовлетворительного качества уборки снега врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова.