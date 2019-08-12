Церковь XIX века отремонтируют в Тюмени

Власти Тюмени ищут подрядчика для ремонта Всехсвятской церкви, которая была построена в 1833 году. Стоимость работ оценивается почти в 60 млн рублей.

По условиям конкурса все работы должны быть проведены в течение 15 месяцев. Строители укрепят грунт возле храма, выполнят гидроизоляцию стен, отремонтируют водопровод и системы отопления. Также предполагаются реставрация внешнего фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает портал «Наш город».

Церковь была построена в 1833 году. Раньше на ее месте располагался деревянный храм, который был возведен в 1779 году. До 1884-го на территории располагалось кладбище. Последний раз ремонт в церкви проводился в 1988 году.