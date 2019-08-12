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Вспышку бешенства зафиксировали в Рассказово

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В Рассказово (Тамбовская область) зафиксирована вспышка бешенства. Заболевание выявили у лисицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Вспышка была зафиксирована на улице Ленина. Здесь установлен карантин. В Рассказово на время карантина запрещена торговля животными, а также их вывоз за пределы населенного пункта, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

С начала 2019 года в Тамбовской области было лабораторно подтверждено 14 случаев бешенства у животных.

1 августа Роспотребнадзор сообщал о том, что опасность заражения людей бешенством остается чрезвычайно высокой. В последние годы на большинстве российских территорий число лиц, подвергающихся риску заражения бешенством, не снижается.

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