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Конкурс по уборке города проведут в Мурманске

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Жители Мурманска смогут принять участие в соревнованиях по уборке мусора. Организаторы будут учитывать как количество убранных отходов, так и число участников субботника.

Заявки на участие в конкурсе администрация принимает до 30 августа, сообщает ИА «Би-порт». Победителей выберут по различным номинациям. В их числе «Самая объемная уборка», «Чистота не знает границ» и «Самая массовая уборка».

Участников оценят по массе собранного мусора, по площади уборки и по числу участников субботника.

Ранее сообщалось, что в Карелии запустили проект по ликвидации свалок в лесах. Любой желающий может зафиксировать факт уборки и сообщить об этом в социальных сетях, а также минприроды.

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