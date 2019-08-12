Конкурс по уборке города проведут в Мурманске

Жители Мурманска смогут принять участие в соревнованиях по уборке мусора. Организаторы будут учитывать как количество убранных отходов, так и число участников субботника.

Заявки на участие в конкурсе администрация принимает до 30 августа, сообщает ИА «Би-порт». Победителей выберут по различным номинациям. В их числе «Самая объемная уборка», «Чистота не знает границ» и «Самая массовая уборка».

Участников оценят по массе собранного мусора, по площади уборки и по числу участников субботника.

Ранее сообщалось, что в Карелии запустили проект по ликвидации свалок в лесах. Любой желающий может зафиксировать факт уборки и сообщить об этом в социальных сетях, а также минприроды.