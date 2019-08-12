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Суд признал неэффективным расследование дела экс-замминистра культуры

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Московский городской суд пришел к выводу о неэффективном расследовании второго дела в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Об этом 12 августа сообщает ТАСС.

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«Суд отметил неэффективную организацию предварительного следствия (уголовное дело возбуждено 16 мая 2018 года, тогда как лингвистическая судебная экспертиза, результаты которой еще не получены, назначена лишь 28 января 2019 года)», — говорится в сообщении суда, который также учел длительный срок нахождения Пирумова под стражей и данные о его личности: характеризуется бывший замминистра положительно, а на его иждивении находятся малолетние дети.

Ранее Пирумова перевели из СИЗО под домашний арест, где он пробудет до 16 ноября. Как отметил адвокат Куприянов, по второму уголовному делу его подзащитный провел под стражей год и три месяца. 7 августа суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-замминистра культуры.

Григорий Пирумов был основным фигурантом так называемого дела реставраторов о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры. В октябре 2017 года суд приговорил бывшего замминистра к 1,5 года колонии общего режима. Экс-чиновника освободили в зале суда, засчитав ему срок, проведенный в СИЗО. В декабре 2018 года Мосгорсуд увеличил срок, к которому приговорен Пирумов, до трех лет, а также увеличил размер штрафа с 300 тыс. до 1 млн рублей.

17 мая 2018 года Пирумов был вновь задержан вместе с главой группы компаний «Роспан» Никитой Колесниковым. Им были предъявлены обвинения в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство зданий Эрмитажа. Следствие полагает, что обвиняемые заключили госконтракт «без реального намерения его исполнить». При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

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