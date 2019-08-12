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Ядовитого паука заметили в городе в Башкортостане

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Жители Башкортостана сообщают о появлении ядовитых пауков. Желтого сака заметили в черте города Туймазы.

Паук был замечен в квартире. Желтый сак не отличается большим размером, в качестве добычи выбирает моль или тлю и крайне редко нападает на людей. Жителям Башкирии напоминают, что при встрече с пауком его нельзя трогать во избежание укуса. Об этом пишет ИА «Башинформ». Укус паука не смертелен, если у человека нет аллергии, но может вызвать неприятные симптомы, к которым относятся отеки, боль, головная боль, тошнота и некроз тканей.

Ранее о желтых саках сообщали только жители поселков рядом с Уфой. В частности, в июле в больницу были доставлены двое мужчин с укусами членистоногих. Им были поставлены капельницы.

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