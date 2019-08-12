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Чиновников в Омской области обязали вернуть купленную иномарку

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Прокуратура Таврического района Омской области проверила соблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в работе муниципального учреждения «Хозяйственное управление поселения».

В январе 2019 года на сайте госзакупок появился заказ на поставку автомобиля для нужд органа местного самоуправления. Технические характеристики соответствовали только модели Nissan X-Trail, передает ИА «Город55». Поэтому другие компании в аукционе участвовать не могли. В итоге был подписан контракт с ООО «Евразия-центр» на 1,49 млн рублей. Суд постановил вернуть автомобиль в салон.

В марте руководительница Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарили на 8 Марта. Свое решение чиновница объяснила большим количеством командировок, добавив, что в настоящий момент это экономически нецелесообразно.

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