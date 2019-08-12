Двое пассажиров рейса Москва — Ростов-на-Дону задержаны за дебош на борту

Двоих авиапассажиров рейса Москва — Ростов-на-Дону задержали в аэропорту Платов за хулиганство. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СКФО.

По данным ведомства, двое пассажиров во время перелета распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью, никак не реагируя на замечания членов экипажа, пишет сайт kp.ru.

В полиции уточнили, что задержанными оказались двое 29-летних жителей Подмосковья. В отношении нарушителей составлены административные протоколы о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна, появлении в общественных местах в состоянии опьянения и мелком хулиганстве. Дебоширам предстоит выплатить штраф или отбыть административный арест сроком до 15 суток, пишет агентство городских новостей «Москва».

3 августа сообщалось, что россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.