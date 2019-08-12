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Санавиация начала вылеты в Новосибирской области

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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области/nso.ru
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Вылеты вертолета санитарной авиации стартовали в Новосибирской области. Благодаря Ми-8 медики смогут оперативно оказывать помощь жителям отдаленных районов.

Вылеты вертолета организует министерство здравоохранения. С 9 августа совершено шесть вылетов. Только в пятницу специалисты провели эвакуацию трех пациентов из Маслянино, Черепаново и Ордынского, у которых произошли острые нарушения кровообращения и острый коронарный синдром. Еще несколько пациентов были вывезены из Чулыма и Ордынского в выходные, сообщает vn.ru.

Вертолет Ми-8 оснащен оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время перелета. Получив информацию о местонахождении пациента, медицинская бригада отправляется в необходимый район, где заранее выбирается площадка для посадки. Пациента в сопровождении врачей доставляют в Новосибирск, где его уже ожидает реанимобиль. Время долета пациента зависит от дальности района. Время в пути от Черепаново до Новосибирска составило 30 минут.

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