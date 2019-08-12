Прямой эфир

Два человека погибли при пожаре в Калининграде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде произошел пожар в однокомнатной квартире. Погибли два человека. Об этом сообщает Калининград.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщение о возгорании на улице Чекистов поступило ночью 11 августа. Прибывшие пожарные обнаружили, что в квартире загорелся диван. Площадь пожара составила 2 кв. м.

В ходе тушения сначала обнаружили тело хозяина квартиры, затем труп неизвестного мужчины.

В ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили, что в тушении были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

11 августа в нежилой деревне в Вологодской области на пожаре погибла семья из шести человек, в том числе двое детей семи и 12 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семья из шести человек погибла при пожаре на даче в Вологодской области
Женщина и две ее дочери погибли в пожаре в Курганской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017