Два человека погибли при пожаре в Калининграде

В Калининграде произошел пожар в однокомнатной квартире. Погибли два человека. Об этом сообщает Калининград.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщение о возгорании на улице Чекистов поступило ночью 11 августа. Прибывшие пожарные обнаружили, что в квартире загорелся диван. Площадь пожара составила 2 кв. м.

В ходе тушения сначала обнаружили тело хозяина квартиры, затем труп неизвестного мужчины.

В ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили, что в тушении были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

11 августа в нежилой деревне в Вологодской области на пожаре погибла семья из шести человек, в том числе двое детей семи и 12 лет.