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Площадь пожара на складе в Красноярске возросла до 2,5 тыс. кв. м

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Площадь пожара на складе в Красноярске возросла до 2,5 тыс. кв. м, возгорание локализовано. Об этом 12 августа сообщил начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.

Возгорание началось ранее в этот день в складском помещении на улице Шахтеров, огнем было охвачено 1 тыс. кв. м.

Как пояснил Либерт агентству «РИА Новости», склад находится на территории Енисейского рынка, горит административное здание и хранящаяся готовая пищевая продукция. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что пожару присвоен третий номер сложности. К тушению привлечены 35 человек и 11 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

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