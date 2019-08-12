Прямой эфир

СК начал проверку по факту обнаружения мумии человека в гаражном боксе в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины в гаражном боксе на севере Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

ЧП произошло 11 августа в гаражном комплексе на Дубнинской улице. Женщина нашла тело неизвестного мужчины в чехле для спортинвентаря в гараже, который арендовала. Прибывшие на место специалисты констатировали на теле выраженные гнилостные и мумифицированные изменения. В настоящее время тело находится на экспертизе, пишет «Федеральное агентство новостей».

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Хабаровском крае 80-летнюю женщину будут судить за убийство трех человек
СК задержал сына экс-хоккеиста СКА по подозрению в убийстве матери

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017