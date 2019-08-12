СК начал проверку по факту обнаружения мумии человека в гаражном боксе в Москве

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины в гаражном боксе на севере Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

ЧП произошло 11 августа в гаражном комплексе на Дубнинской улице. Женщина нашла тело неизвестного мужчины в чехле для спортинвентаря в гараже, который арендовала. Прибывшие на место специалисты констатировали на теле выраженные гнилостные и мумифицированные изменения. В настоящее время тело находится на экспертизе, пишет «Федеральное агентство новостей».

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.