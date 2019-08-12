Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Друг погибшей фотомодели и диджея Жанны Рассказовой, которая также известна как DJ Jane Rass, рассказал о последних минутах жизни девушки.

Ей стало плохо вечером 11 августа в квартире на западе Москвы, которую она снимала.

«Днем она позвонила мне и попросила заехать», — рассказал «МК» ее друг Александр, с которым девушка была знакома более 10 лет.

Около 16:00 мск он приехал к ней домой, где она находилась с подругой. Молодой человек рассказал, что обстановка указывала на затяжное застолье, которое, возможно, продолжалось в течение нескольких дней. По словам Александра, Рассказова была несколько заторможена и вызвала доктора из частной наркологической клиники, чтобы тот поставил ей капельницу.

Приехавший врач поставил девушке капельницу, и спустя полчаса она уснула. После окончания процедуры медик попросил не оставлять Рассказову одну и уехал. Через три часа друг погибшей стал беспокоиться, почему она не просыпается.

«Мне показалось, что Жанна как-то странно дышит, как будто храпит, и я попытался разбудить ее», — сказал молодой человек.

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей. Ей вызвали бригаду скорой помощи. Однако спасти ее не удалось — прибывшие на место медики констатировали клиническую смерть.

По информации издания, у Рассказовой было хроническое заболевание, поэтому она была вынуждена постоянно принимать лекарства. По какой-то причине она не сообщила об этом наркологу из частной клиники. Возможно, именно несовместимость лекарств могла вызвать остановку сердца.

По другой версии, диджей скончалась от передозировки запрещенных веществ. Однако друзья и коллеги девушки уверяют, что она вела здоровый образ жизни, правильно питалась и наркотики не употребляла.

Погибшей было 29 лет, родилась она в Киеве. Помимо сведения треков, Рассказова увлекалась серфингом и модой. Несколько лет назад она стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.