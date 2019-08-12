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Число жертв оползня в Мьянме возросло до 59 человек

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Число погибших из-за схода оползня в Мьянме возросло до 59 человек. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на данные противопожарной службы государства.

Поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока тела всех жертв стихии не будут найдены, передает RT.

11 августа ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) сообщил в своем Тwitter-аккаунте, что в результате схода оползня в Мьянме погибли более 50 человек, еще 80 считаются пропавшими без вести.

Оползень, произошедший 9 августа, вызвали проливные дожди.

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