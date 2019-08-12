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МЧС предупредило жителей Тверской области об ухудшении погоды

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В Тверской области в ближайшие сутки ожидаются сильные ливни. О неблагоприятной погоде местных жителей предупреждает МЧС.

По данным ведомства, сильные осадки ожидаются в отдельных районах Тверской области. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность. При ливне и усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, пишут «Тверские ведомости». Если ветер застал пешеходов на улице, не стоит прятаться возле стен домов, так как есть вероятность падения кровельных материалов. Также опасно нахождение возле линий электропередач.

Ранее сообщалось, что в Москве сильный ветер повалил 15 деревьев 9 августа. Из-за непогоды были закрыты для посещения все столичные парки.

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