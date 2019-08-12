Кремль объявил о переносе саммита Россия-Иран-Азербайджан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 12 августа, объявил о переносе саммита Россия-Иран-Азербайджан, который РФ должна была принимать на этой неделе.

По его словам, встреча президентов трех стран Владимира Путина, Хасана Роухани и Ильхама Алиева пройдет позднее. Дату переговоров пресс-секретарь российского лидер не уточнил.

«Саммит <…> переносится на более поздние сроки по техническим причинам», — цитирует ТАСС Пескова.

Впервые саммит Россия-Иран-Азербайджан состоялся в августе 2016 года в Баку. В ходе встречи лидеры трех стран обсудили совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности. По ее итогам была подписана декларация, в которой речь шла о взаимодействии государств на Каспии, а также в таких сферах как энергетика, транспорт, борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов и по ряду других вопросов. Следующая встреча в таком формате состоялась в ноябре 2017 года в Тегеране.