Систему долговременного ухода за пожилыми внедряют в Псковской области

В Псковской области реализуют второй этап проекта внедрения системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Для персонала социальных учреждений проводится обучение.

Занятия уже начались в Красногородском и Дарьинском психоневрологических интернатах. В течение недели обучение стартует в Торошинском и Первомайском интернатах. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Семинары также состоятся в доме-интернате для пожилых и инвалидов в Опочке, Пушкиногорском доме ветеранов, в Гривском доме-интернате.

Комплексный мониторинг стационарных учреждений социального обслуживания стартовал в мае. Специалисты составили планы мероприятий для повышения качества услуг. План рассчитан на три года.