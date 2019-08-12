Сборная РФ лидирует на всех этапах «АрМИ-2019»

Россияне лидируют после тренировки «Мастеров автобронетанковой техники». Соревнования проходят в рамках конкурса «АрМИ-2019». Танкисты показывают мастерство в одиночных заездах, в командной эстафете и в гонках капитанов. Решающие гонки пройдут 14–15 августа на полигоне в Воронежской области.