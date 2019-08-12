Виртуальные концертные залы запустят в Калужской области
Калужская область создаст восемь виртуальных концертных залов. Проект позволит жителям региона получить доступ к образцам музыкальной культуры.
Виртуальный зал обеспечивает трансляцию событий из других городов. Благодаря высококачественному оборудованию изображение и звук максимально приближены к реальности. Об этом сообщает газета «Весть».
На текущий момент оборудованием обеспечены дом культуры в поселке Середейск, Тарусская картинная галерея и библиотека Жиздринского района. Проект виртуальных концертных залов стартует в декабре.
Ожидается, что показы для зрителей будут бесплатными.