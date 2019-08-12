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В Петербурге пьяный мужчина избил врачей скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как нетрезвый мужчина избил двух врачей и фельдшера скорой помощи. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по городу.

Отмечается, что инцидент произошел 8 августа. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил двух врачей и фельдшера скорой помощи, которую сам и вызвал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Мужчина задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

27 мая в Чувашии задержали мужчин, напавших на бригаду скорой помощи. Сначала на фельдшера напал один из хулиганов. Силы оказались неравны: работник скорой помощи сумел скрутить его и повалить на землю. Тогда на него набросились остальные мужчины и стали избивать. Остановить драку сумел коллега пострадавшего.

В отношении нападавших составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

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