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Ребенок выпал из окна корпуса в детском лагере в Миассе

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В Миассе (Челябинская область) семилетний мальчик выпал из окна жилого корпуса в детском лагере. Ребенок был доставлен в городскую больницу.

Как рассказали сайту 1obl.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, инцидент произошел в субботу, 10 августа, в детском лагере отдыха им. Феди Горелова. По предварительным данным, мальчик выпал из окна комнаты на втором этаже.

Ребенок был доставлен в больницу Миасса с травмами. Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственным комитетом организована проверка.

В конце июля руководителя палаточного лагеря в Хабаровском крае задержали после избиения ребенка сверстниками во время отдыха. Возбуждено несколько уголовных дел.

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