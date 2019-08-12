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Друзья рассказали об образе жизни погибшей DJ Жанны Рассказовой

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Фото: соцсети
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Друзья и знакомые диджея Жанны Рассказовой, причиной смерти которой, по предварительным данным, стали наркотики, рассказали о ней.

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Девушке стало плохо вечером 11 августа. Рассказова потеряла сознание, и ей вызвали бригаду скорой помощи. Однако спасти ее не удалось — прибывшие на место медики констатировали клиническую смерть. По одной из версий, она скончалась от передозировки запрещенных веществ.

По словам фотографа Таши Манаенковой, которая долго общалась с Рассказовой, последняя вела здоровый образ жизни, правильно питалась и «ничего особо» не употребляла.

«Я не общалась с ней уже два года, но ранее знала. Прекрасная, милая девушка, веселая, отзывчивая, и я, честно, в шоке от того, что с ней произошло», — рассказала она журналистам РЕН ТВ.

О том, что в жизни Рассказовой никогда не было запрещенных веществ, говорит и ее коллега Алексей Чернорот, известный как DJ Compass-Vrubell. Они познакомились несколько месяцев назад, когда девушка вновь решила вернуться к карьере диджея.

«Да нет, никаких наркотиков. Обычная, просто красивая женщина», — утверждает музыкант.

Погибшей девушке было 29 лет, она родилась в Киеве. Помимо сведения треков, Рассказова увлекалась серфингом и модой. Несколько лет назад она стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.

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