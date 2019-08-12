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Пожар вспыхнул на складе в Красноярске

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.

«Горит какой-то склад, там очень много различных магазинов. Там черный и густой дым»», — заявили в ведомстве.

Речь идет о складском помещении на улице Шахтеров. По данным «РИА Новости», площадь возгорания составляет 1 тыс. кв.м.

Подробности уточняются.

Ранее в этот день дачный дом загорелся в Вологодской области. Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Причины возгорания устанавливаются.

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