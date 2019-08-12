Пожар вспыхнул на складе в Красноярске

Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.

«Горит какой-то склад, там очень много различных магазинов. Там черный и густой дым»», — заявили в ведомстве.

Речь идет о складском помещении на улице Шахтеров. По данным «РИА Новости», площадь возгорания составляет 1 тыс. кв.м.

Подробности уточняются.

Ранее в этот день дачный дом загорелся в Вологодской области. Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Причины возгорания устанавливаются.