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Пресс-конференция по итогам МЕФТ-2019. Прямая трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В МИЦ «Известия» в понедельник, 12 августа, проходит пресс-конференция по итогам VII Международного Евразийского форума «Такси» на тему: «Тенденции развития рынка такси, глобализация и цифровая трансформация в России».

В ней принимают участие заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин, директор АНО «Международный Евразийский форум «Такси» Дина Горячева, заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства по вопросам транспорта фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров, президент Ассоциации таксистов Ханоя Нгуен Конг Хунг и президент корпорации «Май Линь» Хо Хюи.

В ходе мероприятия обсуждаются такие темы, как развитие таксомоторных перевозок в Москве, особенности МЕФТ-2019 и использование подключенных и беспилотных автомобилей.

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