Прямой эфир

Велошеринг впервые появился в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеть велошеринга появилась в Нижнем Новгороде. Жители города могут взять велосипед напрокат с помощью мобильного приложения.

На территории города размещено 50 парковок для велосипедов. В частности, велошеринг есть возле канатной дороги, в микрорайоне Мещерское Озеро, на Нижне-Волжской набережной и улице Большая Покровская. Пока для аренды выделено 30 велосипедов, однако их число планируют увеличить до 250. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Стоимость аренды составляет 150 рублей в сутки, 600 рублей в месяц, или 2,4 тыс. рублей в год. Предполагается, что за эту сумму горожане могут пользоваться неограниченным количеством разовых поездок по 30 минут. За более длительные поездки снимается дополнительная плата.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе запустили сеть байкшеринга. Приложение показывает, где в городе находится ближайший доступный для аренды велосипед. Стоимость проката составляет 30 рублей за полчаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Создание велосипедного кольца поддержали в Уфе
Дорожки для бегунов и велосипедистов обустроили в центре Липецка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017