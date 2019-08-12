Велошеринг впервые появился в Нижнем Новгороде

Сеть велошеринга появилась в Нижнем Новгороде. Жители города могут взять велосипед напрокат с помощью мобильного приложения.

На территории города размещено 50 парковок для велосипедов. В частности, велошеринг есть возле канатной дороги, в микрорайоне Мещерское Озеро, на Нижне-Волжской набережной и улице Большая Покровская. Пока для аренды выделено 30 велосипедов, однако их число планируют увеличить до 250. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Стоимость аренды составляет 150 рублей в сутки, 600 рублей в месяц, или 2,4 тыс. рублей в год. Предполагается, что за эту сумму горожане могут пользоваться неограниченным количеством разовых поездок по 30 минут. За более длительные поездки снимается дополнительная плата.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе запустили сеть байкшеринга. Приложение показывает, где в городе находится ближайший доступный для аренды велосипед. Стоимость проката составляет 30 рублей за полчаса.