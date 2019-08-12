Прямой эфир

Лидер «Бахыт-Компота» попал в ДТП по пути в Ригу

0
Фото: vk.com/vstepantsov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фронтмен рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов попал в ДТП, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит», — написал он и прикрепил фото и видео разбитого автомобиля.

На представленных им кадрах видно, что у черной Honda разбиты фары с обеих сторон и отлетело колесо. Иномарку уже забрал эвакуатор.

Вадим Степанцов – поэт, автор песен и бессменный лидер «Бахыт-Компот». В этом году музыкальный коллектив отметит 30-летний юбилей.

Днем ранее сообщалось, что в ДТП погибла известная украинская балерина Светлана Исакова. Она возвращалась с супругом из отпуска, проведенного в Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в крупном ДТП в Подмосковье
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017