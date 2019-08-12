Лидер «Бахыт-Компота» попал в ДТП по пути в Ригу

Фронтмен рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов попал в ДТП, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит», — написал он и прикрепил фото и видео разбитого автомобиля.

На представленных им кадрах видно, что у черной Honda разбиты фары с обеих сторон и отлетело колесо. Иномарку уже забрал эвакуатор.

Вадим Степанцов – поэт, автор песен и бессменный лидер «Бахыт-Компот». В этом году музыкальный коллектив отметит 30-летний юбилей.

Днем ранее сообщалось, что в ДТП погибла известная украинская балерина Светлана Исакова. Она возвращалась с супругом из отпуска, проведенного в Италии.