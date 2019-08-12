Авиакомпания «Победа» устроила распродажу билетов от 499 рублей

Российский лоукостер «Победа» устроил распродажу по 85 маршрутам зимнего расписания. Цены варьируются от 499 до 1999 рублей. Билеты появятся на сайте авиакомпании 12 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

Всего доступно 200 тыс. билетов, которые добавили на сайт одномоментно. В стоимость включены все сборы.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, время старта распродажи «Победа» сообщила клиентам, подписанным на рассылку.

«Клиенты, подписавшиеся на наши новости, всегда получают и специальные тарифы, и индивидуальные промокоды на скидки или дополнительные услуги, и точное время старта распродаж», — цитирует Калмыкова телеканал «360».

22 июля гендиректор лоукостера сообщил, что компания ждет ответа от Египта для начала полетов в эту страну и продажи туда туров.

«Победа», входящая в группу «Аэрофлот», выполняет рейсы с декабря 2014 года. Благодаря ценовой политике компания стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке.