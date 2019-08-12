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Авиакомпания «Победа» устроила распродажу билетов от 499 рублей

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Российский лоукостер «Победа» устроил распродажу по 85 маршрутам зимнего расписания. Цены варьируются от 499 до 1999 рублей. Билеты появятся на сайте авиакомпании 12 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

Всего доступно 200 тыс. билетов, которые добавили на сайт одномоментно. В стоимость включены все сборы.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, время старта распродажи «Победа» сообщила клиентам, подписанным на рассылку.

«Клиенты, подписавшиеся на наши новости, всегда получают и специальные тарифы, и индивидуальные промокоды на скидки или дополнительные услуги, и точное время старта распродаж», — цитирует Калмыкова телеканал «360».

22 июля гендиректор лоукостера сообщил, что компания ждет ответа от Египта для начала полетов в эту страну и продажи туда туров.

«Победа», входящая в группу «Аэрофлот», выполняет рейсы с декабря 2014 года. Благодаря ценовой политике компания стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке.

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