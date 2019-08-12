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В Великобритании собрали 10-милионный автомобиль MINI

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Фото: Mini
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Число выпущенных автомобилей британской марки MINI за время ее существования с 1959 года достигло 10 млн. Юбилейный хэтчбек сошел с конвейера завода компании в Оксфорде в начале августа.

Глава завода Питер Вебер отметил, что собрать 10-миллионную машину — это большая честь для одного из старейших предприятий, сообщает «Автовести».

Выпуск юбилейного автомобиля отпраздновали автопробегом от Оксфорда до Бристоля. Автоколонна состояла из 60 машин — по одной на каждый год существования марки. В Бристоле состоялась традиционная ежегодная встреча поклонников марки под названием Mini Meeting.

Отмечается, что до реформирования марки концерном BMW в 2000 году по всему миру было продано 5,3 млн классических MINI. В 2018 году компания продала свыше 400 тыс. более чем в 100 странах мира. На заводе в Оксфорде ежедневно сходит с конвейера порядка 1 тыс. хэтчбеков, универсалов и кроссоверов.

В июле сообщалось, что MINI представила первый в своей истории серийный электромобиль Cooper SE. Внешне новинка напоминает концепт MINI Electric Concept, дебютировавший осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте.

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