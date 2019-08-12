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Круглогодичные теплицы построят на «дальневосточном гектаре» Колымы

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Хозяева «дальневосточных гектаров» в Магаданской области стали победителями регионального гранта в 3 млн рублей. Дмитрий и Гюзаль Есиковы потратят эти средства на выращивание овощей в непростых климатических условиях. Одна круглогодичная теплица уже построена, а в течение полутора лет появятся еще пять.

Хозяйство Есиковых расположено на 36-м километре федеральной трассы «Колыма», сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Фермеры уверены, что продукция их теплиц будет востребована. «Без гранта у нас на участке стояла бы одна небольшая теплица, — говорит Дмитрий Есиков. — А с мерой поддержки мы поставим пять больших. В этом вся разница».

Для получателей «дальневосточных гектаров» на Колыме доступны 23 меры государственной поддержки. На сегодняшний день 898 человек получили выплаты на общую сумму 27,5 млн рублей.

Ранее было принято решение развивать такое экзотическое направление сельского хозяйства для региона, как пчеловодство. Фермеры попытаются добиться успеха в этом направлении, несмотря на то, что Колыма не отличается подходящим климатом для разведения этих насекомых.

В Магаданской области разрабатывается пятилетняя программа развития агропромышленного комплекса, подразумевающая различные меры господдержки. Губернатор Сергей Носов ранее заявлял, что в случае необходимости региональное правительство окажет помощь колымским фермерам.

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